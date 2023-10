Zwischendurch aber tritt der heute 35-Jährige dann doch vor die Filmkamera, wie zum Beispiel für das Biopic "The Greatest Beer Run Ever" oder die Stephen King-Verfilmung "Firestarter", beides gnadenlose Flops. Ob es ihn mit seinem neuen Streifen besser ergeht, bleibt abzuwarten, denn auch "The Iron Claw" widmet sich einem sehr nischigen Thema, das zwar Efrons Schauspieltalent ins rechte Licht rückt, aber wohl weniger die große Masse ansprechen wird.

Immerhin stammt das wahre Wresting-Drama aber von der Produktionsfirma A24, die seit Jahren Indie-Hit nach Indie-Hit (unter anderem "Everything Everywhere All at Once") rausballert. Also vielleicht hat Efron ja dieses Mal Glück.

Hier ist der brandneue Trailer zu "The Iron Claw":