"The Jesus Rolls": Die "Big Lebowski"-Fortsetzung, die keine ist

Wer erinnert sich noch an Jesus Quintana? Der Mann, gespielt von John Turturro, spielte eine bescheidene Rolle im Kultfilm "The Big Lebowski" der Coen-Brüder. 22 Jahre danach hat Turturro seine Rolle als Jesus Quintana wiederbelebt und dem Bowler einen eigenen Film gewidmet. Bei "The Jesus Rolls" hat John Tururro selbst Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und natürlich die Hauptrolle übernommen. Nun gibt es den ersten Trailer des "Big Lebowski"-Spin-Offs, der gerne auch als "The Big Lebowski 2" vermarktet wird.

Official Trailer (Englisch): The Jesus Rolls