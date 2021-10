"In der originalen Version der Szene – normalerweise begrüßte man sich damals in solchen Zeremonien mit einem Kuss auf den Mund. Und das hatten wir in dem Skript", erklärte Affleck. Stattdessen würde Damons Figur nun im Film vor dem Grafen knien.

"Das wäre unser erster Kuss auf der Leinwand gewesen", fügte Damon hinzu, worauf Affleck scherzte: "Das muss wohl warten."

Wie die Schauspieler erklärten, hätte Regisseur Ridley Scott die Szene rausgeschnitten, weil sie für zu viel Ablenkung gesorgt hätte. Mal abwarten, vielleicht lenkt es ja bei einem zukünftigen Filmprojekt von Damon und Affleck nicht mehr zu sehr ab.

"The Last Duel" erscheint am 14. Oktober in unseren Kinos. Hier geht's zum Kinoprogramm.