"The Little Things"-Trailer: Leto, Malek und Washington verbreiten Thriller-Spannung

Jared Leto, der hier den Mordverdächtigen spielt, wollte die Rolle aus zwei Gründen unbedingt annehmen: Erstens stellt die komplexe Figur eine Herausforderung für ihn dar – dieser Mann ist ein hochintelligenter Outsider, der sich nicht in die Gesellschaft einfügen kann. Zweitens war die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Denzel Washington eine große Verlockung. Für Leto ist der ältere Kollege so etwas wie Brando, Pacino und De Niro in einer Person, weshalb er das Angebot auf keinen Fall ausschlagen konnte.