"The Night Manager": Hochdotierte Spionageserie mit Starbesetzung

"Loki"-Star Tom Hiddleston (42) soll wieder die Hauptfigur Jonathan Pine verkörpern. In der ersten Staffel arbeitete der britische Ex-Soldat als Nachtmanager in einem Hotel in der Schweiz. Der britische Geheimdienst schleust ihn in den engsten Kreis des Waffenhändlers Richard Roper.

Die Verfilmung des Romans von John le Carré wurde nicht nur von der Kritik gefeiert. Bei den Golden Globes wurde Tom Hiddleston mit dem Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet. Bester Nebendarsteller wurde Hugh "Dr. House" Laurie (63), der Richard Roper spielt. Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49), die Pines Kontaktfrau beim Geheimdienst darstellte, gewann den Golden Globe als beste Nebendarstellerin.

Den illustren Cast ergänzte Elizabeth Debicki (32), die später als Lady Di in "The Crown" zum Star wurde. Regie führte die Dänin Susanne Bier (62), die 2011 mit "In einer besseren Welt" den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film erhielt.