Wie schnell kann "The Office"-Reboot umgesetzt werden?

Serien-Schöpfer Greg Daniels arbeitet derzeit angeblich gerade Pläne für den Neubeginn aus, doch alle weiterführenden Infos sind nach dem aktuellen Wissensstand sehr nebulös. So ist zum Beispiel unklar, ob das Projekt bereits abgesegnet wurde und sich schon in der Umsetzungsphase befindet, oder ob die Planung noch länger dauern wird. Da im Hollywood-Streik inzwischen eine Einigung erzielt wurde, könnte das "The Office"-Reboot theoretisch schnell Fahrt aufnehmen.

Ebenfalls unbeantwortet ist bisher die wichtigste Frage geblieben: Dürfen wir uns auf die Rückkehr eines der damaligen Stars in den neuen "Office"-Folgen freuen? Fans würden das sicherlich begrüßen.