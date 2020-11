"The Orphan": Das böse Waisenkind mordet in einem neuen Film weiter

Wie das funktionieren soll? Laut Regisseur William Brent Bell („The Boy“, „Brahms: The Boy 2“) ist das dank Make-up-Effekten und geschickten Kamerawinkeln kein Problem. Das Prequel wird uns erzählen, wie Esther aus einer psychiatrischen Anstalt in Estland flieht und nach Amerika entkommt. Dort gibt sie sich als Tochter einer reichen Familie aus und gerät an eine Frau (Julia Stiles), die offenbar wieder eine Mutterrolle für das angeblich neunjährige Mädchen übernimmt.

Je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr Sinn ergibt das Ganze. Während wir im ersten Teil nicht wussten, dass das Kind eigentlich eine erwachsene Frau ist, erwartet uns im zweiten Film die umgekehrte Herausforderung: Wird die Erwachsene Isabelle Fuhrman uns als Kind überzeugen können? Sobald sie uns obendrein noch einen gehörigen Schrecken einjagt, hat sie ihre Aufgabe bestens erfüllt.

„Orphan – Das Waisenkind“ ist derzeit als Prime Video bei Amazon verfügbar.