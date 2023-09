Viele Geschichten von Roald Dahl kommen künftig auf Netflix

Das ist die erste Verfilmung des gleichnamigen Buches (deutscher Titel: “Die Zwicks stehen Kopf”) von Roald Dahl aus dem Jahr 1980. Die Geschichte wurde in 41 Sprachen übersetzt und weltweit 16 Millionen Mal verkauft.

"The Twits" wird zugleich die erste animierte Verfilmung von Netflix in einer Reihe von Adaptionen kultiger Roald-Dahl-Geschichten, zu denen auch Wes Andersons kommender Live-Action-Kurzfilm "Ich sehe was, was du nicht siehst" sowie die animierte Version von "Charlie und die Schokoladenfabrik" gehören.