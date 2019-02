The Walking Dead: Michonne ist nach der 9. Staffel auch weg

Gefragte Schauspieler verlassen die Serie

Bei den aus der Originalserie ausscheidenden Darstellern fällt auf, dass es sich dabei meist um gefragte Schauspieler handelt: Gurira war 2018 in den erfolgreichen Kinofilmen "Black Panther" und "Avengers: Infinity War" zu sehen. Damit hat sie sich auch erfolgreich als Okoye im Marvel Cinematic Universe (MCU) etabliert. Cohan hat eine Rolle in der neuen TV-Serie "Whiskey Cavalier" übernommen. Und auch Lincoln will sich wieder mehr seiner Familie in London und anderen Filmprojekten widmen.

Danai Gurira ist seit der dritten Staffel von "The Walking Dead" dabei. Seither hat sich Michonne neben Rick zum zentralen Charakter der TV-Serie entwickelt. Im Gegensatz zur Comic-Vorlage ist die Figur in der TV-Adaption mit Rick liiert. Nach dem Abgang von Rick wäre zu erwarten gewesen, dass Michonne und Judith die Rollen von Rick und Carl übernehmen. Doch die zentralen Figuren bei "The Walking Dead" werden in Zukunft Daryl Dixon ( Norman Reedus) und Carol ( Melissa McBride) sein. Dabei fällt auf, dass es sich dabei um nicht ganz so gefragte Schauspieler handelt. Allerdings wird ihre Treue von AMC auch mit lukrativen Verträgen belohnt.