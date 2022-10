Darum geht's in Staffel 4 von "Titans"

Im Trailer geht's gewohnt düster und dreckig zu, der Einsatz ist für die Gruppe nun aber höher als je zuvor: Denn die Titans müssen sich in der neuen Staffel nicht nur Mother Mayhem (Franka Potente!), Brother Blood (Joseph Morgan) und dem Okkulten stellen, sondern auch keinem Geringerem als Superman-Erzfeind und Bösewicht-Ikone Lex Luthor, dargestellt von Titus Welliver. Eine Überraschung ist das Auftauchen von Luthor nicht: Denn nach Gotham City haben sich die Titans nun in Metropolis niedergelassen.

Die Serie wird einmal mehr in übernatürliche, mystische und mythische Gefilde vordringen, was der Handlung einen nötigen frischen Wind verleihen könnte. Auch der Grusel-Faktor wird in Staffel 4 wohl neue Ebenen erreichen. Besonders erfreulich: Fan-Favorite Beast Boy, der in der dritten Season sträflich vernachlässigt wurde, scheint endlich wieder mehr zu tun zu bekommen.