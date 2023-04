Bei der deutschen Version der Reality-TV-Show "Too Hot To Handle" (mehr zur Serie und den 14 Kandidat:innen findest du hier!) haben sich die Österreicherin Anna Strigl (26) und die Deutsche Stella Stegmann (22) kennengelernt. Ihren ersten Kuss hatte Anna mit Stella und beging damit sogleich einen Regelverstoß – Berührungen, Küsse sowie Selbstbefriedigungen sind in der Show verboten.