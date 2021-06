Octavia Spencer

"Truth be Told" ist die erste Serie, die einen True-Crime-Podcast in das Zentrum der Geschichte rückt. Krimi-Podcasts erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit und haben es nun auch auf die Bildschirme geschafft. Auch wenn die zweite Staffel inhaltlich nicht mit der ersten Staffel zusammenhängt, sind Mekhi Phifer, Michael Beach und Ron Cephas Jones wieder an der Seite von Spencer zu sehen.

Spencer wurde 2011 für ihre Rolle in "The Help" mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Nach ihrem Durchbruch bestätigte sie ihr schauspielerisches Talent mit dem richtigen Gespür für interessante Rollen. Unter anderem war sie in Filmen wie "Fruitvale Station", "Snowpiercer" und "The Shape of Water" zu sehen. Ihre Filmografie ist gespickt mit einer großen Bandbreite an Genres und Figuren, die stets einen glaubwürdigen emotionalen Kern haben. In diesem Jahr ist sie auch das erste Mal als Superheldin in "Thunder Force" an der Seite von Melissa McCarthy zu sehen.

"Truth be Told" erscheint am 20. August exklusiv auf Apple TV+.