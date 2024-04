Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 17. April 2024

20:15 Uhr, NITRO, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Sci-Fi-Action

Die Turtles müssen den aus dem Gefängnis ausgebrochenen berüchtigten Serienmörder Shredder (Brian Tee) schnappen, welchem die Kreaturen Rocksteady und Bebop helfen. Und dann gibt es noch den krakenähnlichen Krang, dessen Ziel die Weltherrschaft ist. Können die Turtles New York retten und dabei dennoch im Verborgenen bleiben?