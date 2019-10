Viennale Programm: Jung und Politisch

Im Rahmen der Viennale feiern zahlreiche internationale Kinohighlights ihre Österreich Premiere. Darunter finden sich Cannespreisträger wie Kleber Mendoca Filihos „Bacurau“ und der kontrovers diskutierte „Le jeune Ahmed“ von den Dardenne Brüdern. Luc Dardenne wird den Film persönlich vorstellen und nach der Vorführung im Gartenbaukino Fragen des Publikums beantworten. Auch die Franz Jägerstätter Biografie von Terrence Malick wird am 25.10 das erste Mal in Österreich zu sehen sein. In den Hauptrollen brillieren hier Valerie Pachner und August Diehl.

