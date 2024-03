"Watch Dogs": Videospiel-Hit wird zum Film

Nachdem das Projekt viele Jahre in Entwicklung war, nimmt die Verfilmung des Videospiels "Watch Dogs" immer mehr Form an. Nun wurde bekanntgegeben, dass Sophie Wilde eine der Hauptrollen übernehmen wird. Sie ist vor allem für ihren Auftritt im Horrorfilm "Talk To Me" bekannt. Die Regie wird der Franzose Mathieu Turi übernehmen, der sich in den letzten Jahren als Genre-Spezialist etabliert hat.