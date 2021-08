"What If…?": Chadwick Bosemans letzter Auftritt bei Marvel

Die Guardians of the Galaxy entstehen nicht

Die von dem echten Star Lord ins Leben gerufene Gruppe der Guardians of the Galaxy entsteht nicht. In dieser Folge werden Groot, Gamora oder Rocket gar nicht erwähnt, aber zumindest Drax tritt als Barkeeper in Erscheinung. Thanos' Tochter Nebula wird hingegen als mögliches Love-Interest für T'Challa präsentiert.