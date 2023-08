Neu aufgenommener Taylor Swift-Song

Im Trailer der neuen Amazon-Serie ist auch erstmals die Neuaufnahme von Taylor Swifts Song “Look What You Made Me Do” zu hören. Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten, nimmt die Sängerin ihre alten Lieder nochmal auf, um volle Kontrolle über die Verbreitung zu haben und nutzt dabei kreative Wege für die Veröffentlichung.

Der Song passt perfekt zu “Wilderness” und beschreibt die innere Zerrissenheit von Liv. Will hat sie wortwörtlich an den Rand des Abgrunds gedrängt und die schlechtesten Seiten von ihr zum Vorschein gebracht. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von B.E. Jones.