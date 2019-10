"Wir sind die Welle": Erster Trailer der neuen Netflix-Serie

Mit "Wir sind die Welle" startet bei Netflix am 1. November schon die vierte Originalserie aus Deutschland nach "Dogs of Berlin", "Dark" und "How to Sell Drugs Online (Fast)". Die sechsteilige Serie des Regie-Duos Anca Miruna Lăzărescu ("Glück ist was für Weicheier") und Mark Monheim ("About A Girl") basiert lose auf dem Jugendbuchklassiker "Die Welle". Allerdings löst sich die Serie vom Gedanken des Schulexperiments. Vielmehr steht diesmal die Perspektive einer Gruppe idealistischer Außenseitern im Mittelpunkt, die ihre Frustration mit der Welt nicht mehr hinnehmen und etwas verändern wollen.

Hier ist der erste Trailer der neuen Netflix-Serie aus Deutschland:

Offizieller Trailer: Wir sind die Welle