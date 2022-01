"Wolf Like Me" wird von Amazon als Comedy-Fantasy-Serie angekündigt, der Trailer deutet allerdings auch gruselige Momente – vor allem am Ende – an und erinnert fast ein bisschen an den Bunker von Joe Goldberg in der Netflix-Serie "You".

Was uns in der Neuproduktion tatsächlich erwarten wird, erfahren wir ab 1. April auf Amazon Prime Video, wenn "Wolf Like Me" zum Streamen verfügbar ist.