Will Smith wurde einst mit der Rolle in "Prinz von Bel-Air" weltberühmt, jetzt folgt eine Neuauflage, bei der Smith auch als Produzent tätig ist. Der neue Will wird von Jabari Banks verkörpert und soll in 30-minütigen Episoden wieder die Welt seines Onkels in Bel-Air auf den Kopf stellen.

Wie der Teaser zeigt, könnte es dieses Mal aber ein bisschen tiefgründiger zugehen. Wann und wo die Serie bei uns zu sehen ist, ist zurzeit ungewiss.