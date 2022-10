Umso erfreulicher also, dass Gellar nun nach neun langen Jahren ihre erste Hauptrolle in einer Serie angenommen hat: Mit "Wolf Pack" bleibt sie sich ihren Horror-Mystery-Wurzeln treu, statt mit Vampiren kriegt sie es nun aber mit Werwölfen zu tun. Besonderes Plus: Gellar muss sich nicht mit der Rolle der harmlos-ahnungslosen Mutti abgeben, sondern begibt sich selbst in die Höhle des Löwen, ähm, Werwolfes, darf wohl auch so einige rechte Haken austeilen und somit aktiv die Story vorantreiben.

Seht hier den Teaser-Trailer zu "Wolf Pack":