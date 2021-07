"Das finstere Tal" auf Netflix: Shootout in den Alpen

Dialekt-Gemenge

Geredet wird nicht viel, aber zumindest in einem interessanten Akzent- und Dialekt-Gemenge. Der Brite Sam Riley spielt den Besucher aus Amerika: dieser Schweigsamste von allen spricht Deutsch mit entsprechendem Zungenschlag; während die Berlinerin Paula Beer mühelos eine Art gezähmtes Tirolerisch meistert.

Ein Film wie dieser lebt jedoch in erster Linie von den Gesichtern und deshalb lässt uns Prochaska in liebevoll langen Großaufnahmen an den Emotionen der Figuren teilhaben. Eine besondere Überraschung hat er sich noch für den Nachspann aufgespart: dort erscheint jeder der zahlreichen vor Ort in Südtirol gefundenen Komparsen für ein paar Sekunden - von der Kamera sozusagen abfotografiert - in Form eines lebendigen Schwarz-Weiß-Porträts.

Ich bin sicher nicht der Einzige, dem sich dabei der Eindruck aufdrängt: Jedes dieser Gesichter hätte einen eigenen Film verdient. „

Das finstere Tal“ verdient sich jedenfalls 4 von 5 blutigen Schneeflecken.

"Das finstere Tal" ist unter dem Titel "The Dark Valley" derzeit auf Netflix verfügbar.