Sie führt in einem Video durch ihr Gästehaus

Am Dienstag (1. August) gab die zweifache Mutter auf ihrer Instagramseite bekannt, dass sie für diese Aktion eine Partnerschaft mit Airbnb eingegangen ist. "Einsamkeit ist menschlich. Aber in den letzten Jahren haben die zunehmende Isolation und unser Mangel an Gemeinschaft unser Leben noch weiter zersplittert", schreibt sie zu dem Clip. Um "etwas weniger einsam zu sein, lade ich Sie ein, für eine Nacht in meinem Gästehaus in Montecito zu übernachten".

In einem Video präsentiert die Oscarpreisträgerin ihr "wunderschönes kleines Gästehaus" mitten in der Natur und gibt erste Einblicke in das, was die Gäste erwartet. Paltrow führt durch den offenen Wohnbereich, macht auf die schönen hohen Decken aufmerksam, den Kamin und eine "kleine Bar". Im Badezimmer erwartet die Gäste eine Kollektion ihrer "Goop"-Produkte.

Dazu erklärt sie: "Du wirst das Haus mit einer besseren Haut verlassen." Ihre Gäste könnten sich zudem aus dem Weinkeller einen Wein aussuchen, im Pool mit Aussicht relaxen und sich auf ein Abendessen zusammen mit ihr und ihrem Mann Brad Falchuk (52) freuen. "Obwohl wir als Fremde starten, hoffe ich, dass wir bei einem köstlichen Essen Verbindungen und Gemeinsamkeiten finden."