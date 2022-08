Alec Baldwin: Das sind seine neuen Schauspiel-Pläne

Seit der Tragödie am Set des Westerns "Rust", bei der die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) getötet wurde, hat der US-Star Alec Baldwin (64) nicht als Schauspieler gearbeitet. Wie die "New York Post" nun allerdings berichtet, soll Baldwin bereits in wenigen Monaten an den Broadway und damit auf die Bühne zurückkehren. Neben den profilierten Darstellern Tony Shalhoub (68) und John Leguizamo (62) übernimmt Baldwin demnach eine der Hauptrollen in einer Produktion des Stückes "Kunst" der französischen Autorin Yasmina Reza (63).

Unter der Regie von Tony Award- und Olivier Award-Preisträger Matthew Warchus (55) soll die neue Version des 1994 in Paris uraufgeführten Stückes im Frühling 2023 in New York seine Premiere feiern. In "Kunst" geht es um drei langjährige Freunde, die in einen Streit über ein Kunstwerk geraten. Seine letzte bedeutende Rolle am Broadway spielte Baldwin 2013 im Stück "Orphans".