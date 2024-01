Er war unter anderem aus der US-Seifenoper "All My Children" bekannt: Jetzt ist Alec Musser im Alter von 50 Jahren gestorben. Laut "TMZ" starb der Schauspieler am vergangenen Freitag (12. Januar) in seinem Haus. Das teilten seine Verlobte, Paige Press, und sein Onkel Robert dem Klatschportal mit. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Musser war zwischen 2005 und 2007 als Del Henry in 43 Folgen der seit 1970 laufenden Seifenoper "All My Children" zu sehen. Die Rolle hatte er durch seinen Sieg der Reality-TV-Show "I Wanna Be a Soap Star" gewonnen. Zudem arbeitete er als Fitnessmodel. 2012 spielte er in einer Folge von "Desperate Housewives" und 2010 in Adam Sandlers (57) Film "Kindsköpfe" mit.