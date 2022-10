Angela Lansbury: Letzte Rolle in "Knives Out 2"

"Knives Out" wieder im Kino

Die "Knives Out"-Fortsetzung "Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit Ex-007 Daniel Craig erhält in den USA den bisher größten Kinostart eines Netflix-Films. Der Streifen wird in rund 600 US-Kinos zu sehen sein, wie der Streamingdienst mitteilte. Geplant sei eine Veröffentlichung vom 23. bis 29. November rund um Thanksgiving. Danach erscheint der Film am 23. Dezember regulär auf Netflix.

In Österreich und zahlreichen weiteren europäischen Ländern wie Deutschland, Italien, Spanien oder auch in Großbritannien wird "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ebenfalls in den Kinos erscheinen. In "Knives Out 2" nimmt sich Daniel Craigs Detektiv Benoit Blanc eines ganz neuen Mordfalls in Griechenland an. Craig ist dabei der einzige Rückkehrer aus dem ersten Teil. Zum Ensemble des neuen Films gehören unter anderem zudem Edward Norton (53), Kate Hudson (43) und Dave Bautista (53).