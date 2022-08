Anne Heche: Laut Ärzten wird sie Unfall "wohl nicht überleben"

Neue Details zum aktuellen Gesundheitszustand von Anne Heche (53): Wie ein Sprecher der US-Schauspielerin dem "People"-Magazin erklärt hat, befindet sich Heche derzeit in einem "kritischen Zustand". Die Ärzte hätten eine "schwere anoxische Hirnverletzung" bei ihr festgestellt, sie liege nach wie vor im Koma.

"Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt", so der Sprecher. Weiter verrät er, dass Familie und Ärzte bereits Vorkehrungen für eine Organspende treffen würden. Darüber hinaus seien Heches Angehörigen dankbar für die bisherige Anteilnahme und Genesungswünsche, die sie seit dem schweren Autounfall in Los Angeles am vergangenen Freitag (5. August) erreicht hätten.

Heche liegt seit rund einer Woche im Krankenhaus. Seit Anfang dieser Woche ist bekannt, dass sie aufgrund einer schweren Lungenverletzung sowie Verbrennungen im Koma liegt.