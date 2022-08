FreundInnen und KollegInnen haben derweil ihre Unterstützung in den sozialen Medien gezeigt. Anne Heche (53) befindet sich nach ihrem Autounfall am vergangenen Freitag offenbar in einem "stabilen Zustand". Das bestätigte ein Sprecher der US-Schauspielerin dem "People"-Magazin. "Ihre Familie und Freunde bitten darum, für sie zu beten und an sie zu denken und ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", fügte der Vertreter an. Heche soll sich weiterhin im Krankenhaus befinden.