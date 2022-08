Anne Heche: Das wird die letzte Ruhestätte des Hollywoodstars

Anne Heche findet neben Hollywood-Legenden ihre letzte Ruhe

Auf dem Hollywood Forever Cemetery mitten im Herzen des Film-Mekkas wird die Schauspielerin neben zahlreichen Legenden der Traumfabrik ihre letzte Ruhe finden. Der Friedhof besteht seit 1899 und grenzt direkt an das Gelände der Paramount-Studios. Hier wurden beispielsweise die aus "Der Zauberer von Oz" bekannte Judy Garland (1922-1969), Burt Reynolds (1936-2018) oder der mit nur 27 Jahren tragisch verstorbene Anton Yelchin (1989-2016) beigesetzt.

Die mit Erfolgsfilmen wie "Sechs Tage, sieben Nächte" oder der TV-Serie "Ally McBeal" populär gewordene Anne Heche verunglückte am 5. August mit ihrem Mini-Cooper im Stadtteil Mar Vista in Los Angeles. Nach Tagen des Bangens für Freunde und Familie folgte am 12. August die traurige Gewissheit: Heche wurde für hirntot erklärt. Auf ihren eigenen Wunsch konnten ihre Organe gespendet werden. Der Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft.