Armie Hammer ist "dankbar"

Auf Instagram gab Hammer nun erneut ein Statement ab, in dem er sich erleichtert zeigt: "Ich bin dem Bezirksstaatsanwalt sehr dankbar, dass er eine gründliche Untersuchung durchgeführt hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass ich die ganze Zeit standhaft geblieben bin und dass kein Verbrechen begangen wurde." Er freue sich nun darauf, sein "Leben wieder in Ordnung zu bringen" nachdem sein Name reingewaschen worden sei. Abschließend bedankt er sich bei allen Menschen, die ihm geholfen haben, "diese Zeit zu überstehen".

Armie Hammer ließ sich im Sommer 2020 nach zehn Jahren von seiner Frau scheiden. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor. Ein halbes Jahr später wurden schwere Anschuldigungen des körperlichen und psychischen Missbrauchs gegen ihn öffentlich. Der Schauspieler verlor daraufhin seine Agentur und mehrere Filmprojekte.