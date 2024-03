Fünf Tage später mit Jane Fonda auf Umweltveranstaltung

Dem Schauspieler sei es jedoch wichtig, zu betonen, dass es ihm gut gehe und die OP gut und "so schmerzfrei wie möglich" verlaufen sei. Er sei schon am darauffolgenden Freitag wieder mit seiner "Freundin und Fitnesskollegin" Jane Fonda (86) bei einer großen Umweltveranstaltung gewesen. Von ebenjenem Event postete er sogar Videoausschnitte auf Instagram, in denen er Interviews gab und sich enorm fit zeigte.