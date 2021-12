In einem Interview sagte Ben Affleck einmal, er hätte die Trennung von Jennifer Garner "bis heute bereut". Nun spricht der Schauspieler aber ganz andere Töne: Er würde "wahrscheinlich immer noch trinken", wenn er mit der Mutter seiner Kinder verheiratet wäre, so Ben Affleck in einem neuen Interview mit Howard Stern.

Seine Alkoholprobleme seien durch die Ehe getriggert worden, erklärte der Schauspieler: "Es ist ein Teil davon, warum ich wieder angefangen habe zu trinken, weil ich gefangen war." Wegen der Kinder wollte er sich nicht scheiden lassen. "Was hätte ich tun sollen?", fragt er. "Was ich tat, war eine Flasche Scotch zu trinken und auf der Couch einzuschlafen, was wohl nicht die beste Lösung war."