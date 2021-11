Sind Jennifer Garner und John Miller verlobt?

Jennifer Garner machte diese Woche gleich zweimal Schlagzeilen. Anfang der Woche wurde bekannt, dass die Schauspielerin mit ihrem Ex Ben Affleck, mit dem sie 13 Jahre lang verheiratet war, und seiner neuen Flamme (wiederum seiner Ex Jennifer Lopez) um die Häuser zog. Nicht wie ihr jetzt denkt: Das Trio war mit den Kids an Halloween unterwegs.

Jennifer Garner und Ben Affleck haben drei gemeinsame Kinder. Auch Jennifer Lopez soll ihre Zwillinge mitgebracht haben.