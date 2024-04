Noch stärker habe sie sich in dieser Zeit als Zuschauerin eingeschränkt. "Was Filme betrifft, war ich in der Schwangerschaft hochempfindlich. Damals hatte ich angefangen, "Dark" zu gucken, die Netflix-Serie. Das musste ich ausdrehen." Angeschaut habe sie sich dann nur, "was mich in ein heimeliges Wohlsein eingehüllt hat", sagte Minichmayr. "In der Schwangerschaft habe ich nur noch Kochshows geguckt. Und die Comedy-Serie 'Modern Family'."

Minichmayr ist derzeit im Kinofilm "Andrea lässt sich scheiden" von Josef Hader zu sehen.