Brendan Fraser: Deshalb wird er bei den Golden Globes fehlen

"Ich schulde es mir"

Trotz allem werde er aber alles dafür tun, dass das Drama "The Whale" von Darren Aronofsky (53) auch bei den Globes abräumt. "Ich schulde mir das selbst. Ich schulde es den Filmemachern. Ich schulde es den Fans, die dafür bezahlt haben, mich zu sehen und in der Sonne in der Schlange standen. Ich schulde es meinen Kindern. Das ist meine große Chance."

"The Whale" feierte in Venedig seine Welt- und in Toronto seine Nordamerikapremiere. An beiden Standorten erhielt Fraser für seine Darbietung als depressiver, massiv übergewichtiger Englischlehrer stehende Ovationen und rührte das Publikum zu Tränen. In den USA erscheint der Film noch dieses Jahr, als deutscher Starttermin ist der 27. April 2023 vorgesehen.