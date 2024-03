Cameron Diaz (51) und Ehemann Benji Madden (45) haben in einem gemeinsamen Instagram-Post überraschend bekannt gegeben, dass sie wieder Eltern geworden sind. "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Kardinal Madden bekannt zu geben", schrieben sie in einem gemeinsamen Statement. "Er ist großartig und wir sind alle so glücklich, dass er da ist!"