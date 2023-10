Durchbruch mit "Die Regenschirme von Cherbourg"

Ihren Durchbruch schaffte sie 1964 mit Anfang 20 in "Die Regenschirme von Cherbourg" (1964), einem Film, in dem alle Dialoge gesungen werden. Die Liebesgeschichte zwischen der 17-jährigen Tochter einer Ladeninhaberin und einem jungen Autoschlosser erhielt gleich mehrere Oscarnominierungen. Für "Die letzte Metro" (1980) von Truffaut an der Seite von Gérard Depardieu wurde sie mit dem César als beste Schauspielerin ausgezeichnet, ihren zweiten César erhielt sie für "Indochine" (1992).

In ihrer langen Karriere ist es der Deneuve gelungen, ihr Privatleben vor der Neugier der Medien und des Publikums gut zu schützen. Wie sie jüngst in einem Interview der Zeitschrift "Paris Match" sagte, habe sie eine schlechte Meinung von Journalisten: Sie sei schon in jungen Jahren dem medialen Druck ausgesetzt gewesen und versuche, sich gegen Ungerechtigkeit, Übertreibungen und Lügen von Medien zu wehren.