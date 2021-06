"Magic Mike"-Star Channing Tatum zeigt erstmals seine Tochter

"Du, meine Kleine, bist mein Ein und Alles"

Auf dem Foto sind der Schauspieler und Everly am Strand zu sehen. "Du, meine Kleine, bist mein Ein und Alles", beginnt er die süße Nachricht an die Achtjährige. Nicht nur ihr Gesicht zeigt er zum ersten Mal, er gibt zudem einen kleinen Einblick in ihre Vater-Tochter-Beziehung.

"Du hast auf diesem Bild den Vollmond angesehen und mir von der Legende der Vollmond-Meerjungfrau erzählt und dann sind wir ins Wasser gelaufen, um die Meerjungfrau zu suchen. (...) Du hast gesagt, dass du eine glatzköpfige Meerjungfrau berührt und ihren Schwanz gesehen hast. Haha, eines Tages wirst du das lesen und hoffentlich darüber lachen", schreibt er über die Geschichte des Bildes.