Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Will Smith (54) dem Comedian Chris Rock (58) live auf der Bühne der 94. Oscarverleihung eine Ohrfeige verpasste. Wie "The Wall Street Journal" meldet, wird Rock in seinem für den 4. März geplanten Netflix-Special "Chris Rock: Selective Outrage" erstmals ausführlich über den Ohrfeigen-Skandal sprechen - und diesen humoristisch aufarbeiten.