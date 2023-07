"Er war so abgemagert"

Die Schauspielerin, die in dem Film Oppenheimers Ehefrau Kitty spielt, schilderte: "Er hatte ein so monumentales Unterfangen. Und er konnte jeden Tag nur etwa eine Mandel essen. Er war so abgemagert."

Murphy selbst hatte bereits über die Gewichtsabnahme für die Rolle gesprochen: "Ich liebe es, mit meinem Körper zu spielen, und Oppenheimer hatte eine sehr ausgeprägte Körperlichkeit und Silhouette, die ich richtig hinbekommen wollte", sagte er im Mai der New York Times. "Ich musste einiges abnehmen", erklärte der Schauspieler. "Er war sehr schlank, fast abgemagert, lebte von Martinis und Zigaretten."