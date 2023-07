Cillian Murphy in Nolan-Filmen: "Dark Knight" bis "Oppenheimer"

"Dark Knight"-Trilogie und "Inception"

Erstmals arbeiteten Nolan und Murphy im Jahr 2005 miteinander. Damals feierte die "Dark Knight"-Trilogie mit Christian Bale in der Rolle von Gothams Beschützer mit "Batman Begins" ihren Auftakt. Murphy durfte darin den niederträchtigen Dr. Jonathan Crane mimen, der sich unter dem Alias Scarecrow zu einem ernstzunehmenden Gegenspieler für Batman entwickelte.

Den Part als Hauptbösewicht nahm allerdings Liam Neeson (71) in Form von Ra's al Ghul ein. Immerhin: auch in den beiden Fortsetzungen "The Dark Knight" und "The Dark Knight Rises" durfte Murphy noch einmal kurz Scarecrow spielen - er ist damit der einzige Schurke, der in allen drei Filmen auftaucht.

Zwei Jahre vor dem Abschluss der Batman-Trilogie erschien Nolans Science-Fiction-Film "Inception" mit Leonardo DiCaprio (48). Als Trauminfiltrator Dominick Cobb soll er darin dem Erben eines gigantischen Konzerns die Idee ins Unterbewusstsein pflanzen, das Unternehmen aufzuteilen. Besagter Milliardärssohn Robert Michael Fischer wurde ebenfalls von Cillian Murphy gespielt.