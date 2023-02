Courteney Cox hat Stern auf Walke of Fame erhalten

Beide Schauspielerinnen zollten ihrer Freundin mit einer Gastrede Tribut. "Wir fühlen uns sehr geehrt, heute hier zu sein, um in ihrem Namen zu sprechen, als ihre Kolleginnen, Freundinnen, Familie und ihre Schwestern. Wir kennen sie schon so lange", begann Aniston ihre Ansprache. Kudrow fügte hinzu: "So ist es, seit wir uns vor fast 30 Jahren kennengelernt haben." Gewohnt humorvoll scherzte Aniston daraufhin, dass es sich bei der 30 um einen "Tippfehler" handeln müsse. Kudrow versicherte: "Nein ist es nicht."