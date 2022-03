Wird Daniel Radcliffe zu Wolverine? Das sagt er selbst dazu

Im Jahr 2017 ist Hugh Jackman in "Logan" einen filmreifen Tod gestorben, doch der alte Wolverine könnte in kommenden Filmen durchaus wieder verjüngt mit von der Partie sein. Fragt sich nur, wer seine Rolle übernehmen wird? Marvel-Fans haben da bereits seit längerer Zeit einen ganz bestimmten Darsteller vor Augen, dessen Name auf den ersten Blick nicht viel mit dieser Comic-Welt zu tun hat.

Wird sich also Daniel Radcliffe tatsächlich in absehbarer Zeit Adamantium-Krallen aus dem Handrücken wachsen lassen? Der "Harry Potter"-Star hat ja schon mehrfach Mut zu ungewöhnlichen Rollen bewiesen, sei es als furzende Leiche in "Swiss Army Man" oder als schwer mitgenommener Gamer, dem in "Guns Akimbo" Waffen an die Handflächen geschraubt wurden.

Anlässlich der Premiere seines jüngsten Werkes "The Lost City" auf dem SXSW-Festival wurde er von einem "Comicbook.com"-Reporter vor dem texanischen The Paramount Theatre auch auf diese Fan-Wünsche angesprochen und seine Reaktion ist hörenswert: