Schauspieler geht in Berufung

Nachdem Danny Masterson, bekannt unter anderem aus der Serie "Die wilden Siebziger", bereits vor einigen Monaten der zweifachen Vergewaltigung schuldig gesprochen worden war, wurde Anfang September das Strafmaß verkündet.

Der 47-Jährige ist zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden, wie unter anderem das US-Magazin "Entertainment Weekly" berichtete. Im Gerichtssaal soll dabei auch die Familie des Schauspielers anwesend gewesen sein. Seine Ehefrau Bijou Phillips war demnach ebenso zugegen wie seine schauspielenden Geschwister Alanna Masterson (35) und Chris Masterson (43).

Eine zwölfköpfige Jury sah es bereits Ende Mai dieses Jahres als erwiesen an, dass Danny Masterson im Jahr 2003 zwei Frauen in seinem Haus in den Hollywood Hills vergewaltigt hat. Mastersons juristisches Team will US-Medienberichten zufolge Berufung gegen das Urteil einlegen.