"Degrassi"-Schauspieler Jahmil French ist verstorben

Wie "Page Six" berichtet, ist der kanadische Schauspieler Jahmil French verstorben. Der 29-Jährige wurde durch seine Rolle als Dave Turner in "Degrassi: The Next Generation" bekannt.

Ein Vertreter machte den unerwarteten Tod öffentlich: "Schwerzen Herzens muss ich bestätigen, dass mein guter Freund und Klient Jahmil French verstorben ist. (...) Er wird bei vielen wegen seiner Passion für die Kunst, seinem Engagement und seiner dynamischen Art in Erinnerung bleiben." Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt.