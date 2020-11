Emma Roberts spricht über ihre Endometriose

In einem Interview mit "Cosmopolitan" erzählte Emma Roberts, dass sie vor wenigen Jahren die Diagnose Endometriose erhielt. "Seit meiner Teenagerzeit leide ich an Endometriose. Ich hatte immer lähmende Krämpfe und meine Periode war so stark, dass ich nicht zur Schule gehen konnte und später Sitzungen absagen musste", so Roberts.

Als sie ihrem Arzt von den Schmerzen während ihrer Periode berichtete, habe ihr dieser keinerlei Therapiemöglichketen aufgezeigt. "Ende 20 hatte ich einfach das Gefühl, dass ich zu einer Ärztin wechseln sollte. Es war die beste Entscheidung. Sie machte Tests und schickte mich zu einem Spezialisten", sagte die Schauspielerin.