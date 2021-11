Emma Watson: Kleid sorgt für Gerüchte um Schwangerschaft

Emma Watson hat eine eindeutige Meinung zu Schwangerschaft

Schon im Jahr 2014 hat sich Emma Watson in die Rolle einer schwangeren Frau versetzt. Für den Film "Noah" ließ sie sich in aller Method-Acting-Manier einen Suit schneidern, der das Gewicht einer Zwillingsschwangerschaft simulieren soll. In Wahrheit hielt sich ihre Kostümschneiderin aber zurück und packte nur das Gewicht von einem Kind in den Fake-Babybauch. "Ich ging zu ihr am nächsten Tag und sagte: 'Das kann nicht dein Ernst sein. Dieses Teil – ich bin völlig ausgelaugt, das ist doch verrückt!'", verriet Emma Watson im Interview mit David Letterman.

Das Tragen des Schwangerschaftsanzugs sei eine riesige Herausforderung gewesen: "Ich habe eine völlig neue Form von Respekt für Frauen und Muttersein und alles, was sie tun", sagte sie.