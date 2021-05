"James Bond"-Star Frank McRae ist gestorben

Er starb am 29. April im kalifornischen Santa Monica an einem Herzinfarkt, wie seine Schwiegertochter Suzanne McRae am Mittwoch den Branchenblättern "Variety" und "Deadline" mitteilte. McRae wurde 80 Jahre alt. Der frühere Profi-Football-Spieler war in den 1970er Jahren vor die Kamera gewechselt und wirkte in Dutzenden Filmen mit.