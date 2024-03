Dieter Reiter, Claudia Roth und Ulrich König trauern um Fritz Wepper

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (65, SPD) kondolierte laut "Bayerischem Rundfunk" (BR) Weppers Ehefrau Susanne Kellermann (49): "Die traurige Nachricht vom Tod Ihres Mannes hat mich sehr bestürzt." Sein Publikum werde sich immer "gerne an ihn erinnern und auch die Landeshauptstadt München wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren".

Für Kulturstaatsministerin Claudia Roth (68, Bündnis 90/Die Grünen) sei Fritz Wepper einer der "erfolgreichsten deutschen Schauspieler" gewesen, "der Publikum und Kritik gleichermaßen begeisterte", sagte sie am Montag in Berlin. Sein Ausnahmetalent und sein Charisma hätten ihn zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler gemacht. Seine Rolle als Harry Klein in "Derrick" sei "legendär" gewesen, mit dieser habe er "Fernsehgeschichte geschrieben", so Roth.

Regisseur Ulrich König (74), mit dem Wepper unter anderem für die Serie "Um Himmels Willen" zusammengearbeitet hatte, sagte im Interview mit dem BR, dass der Schauspieler eine "liebenswerte Art" und immer "großen Spaß am Spielen" gehabt habe. "Er gehörte für mich zu den besten Schauspielern, mit denen ich je gearbeitet habe."