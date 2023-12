Die (Selbst)Demontage einer Ikone: Gérard Depardieu wird 75

Abstand von Dépardieu nach Vorwürfen

Depardieu, geboren am 27. Dezember 1948, hat in mehreren Büchern über sein Leben geschrieben, vor allem über seine Kindheit und Jugend in Châteauroux in Zentralfrankreich. Dabei hat er nichts beschönigt. Demnach war sein Vater Alkoholiker und konnte kaum schreiben. Seine Mutter musste für die sechs Kinder sorgen. Er selbst litt an Sprachstörungen. Statt zur Schule zu gehen, klaute er.

Seit den sich häufenden Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt wenden sich immer mehr Menschen von ihm ab. Zuletzt war er in der Komödie "Umami" zu sehen, in der er im Mai 2023 einen Spitzenkoch spielte. Für den Animationsfilm "La plus précieuse des marchandises" von Michel Hazanavicius sollte Depardieu seine Stimme leihen. Im gegenseitigen Einvernehmen hätten jedoch beide auf die Zusammenarbeit verzichtet, wie Depardieus Agent, Bertrand de Labbey, der Zeitung "Liberation" bestätigte.